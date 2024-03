Am Montag ist die A4 in Richtung Görlitz von 8 bis 17 Uhr zwischen den Anschlussstellen Nieder Seifersdorf und Kodersdorf voll gesperrt. Wie die zuständige Autobahngesellschaft mitteilte, wird der Tunnel Königshainer Berge saniert. Eine Umleitungsstrecke ab der Anschlussstelle Nieder Seifersdorf ist ausgeschildert. Es kann zu längeren Fahrzeiten kommen.

In den kommenden Jahren müssen sich Autofahrer weiterhin auf Behinderungen am Tunnel einstellen. Durch die Röhre Richtung Dresden soll im Jahr 2025 vorübergehend der komplette Verkehr der A4 geführt werden. Hintergrund seien anstehende Arbeiten an der anderen Tunnelröhre, teilte die Bundesautobahn GmbH Ost mit.