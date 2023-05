In Hoyerwerda ist eine Gruppe junger Leute mit ausländischen Wurzeln Ziel eines mutmaßlich rassistischen Angriffs geworden. Laut Polizei wurden die etwa 20 Personen am Sonnabend aus einem offenen Fenster von zwei Männern mit Böllern beworfen. Diese hätten die Gruppe nur knapp verfehlt. Nach Angaben der Stadt Hoyerswerda wurde niemand verletzt.

Junge Migranten, die als Touristen in Hoyerswerda unterwegs waren, sind von zwei Unbekannten mit Böllern beworfen worden. Der Staatsschutz ermittelt. (Symbolbild) Bildrechte: IMAGO / Hanke

Die jungen Leute gehörten demnach zu einer Gruppe, die über ein Projekt des "Dachverbandes von Migrant*innenorganisationen in Ostdeutschland" nach Hoyerswerda gereist war. Angezeigt wurde die Tat laut Polizei erst am Dienstagabend. Die Stadt appellierte an Zeugen der Attacke, bei der Aufklärung mit den Behörden zusammenzuarbeiten.