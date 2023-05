Auch an der Züchtung von trockentoleranten Sorten werde gearbeitet. Oder man baue Sorten an, die bei der Entwicklung so früh dran sind, dass die Sommerhitze nicht mehr so großen Schaden anrichten kann. Auch diese Empfehlung war Thema beim Feldtag. Beatric Trapp sagt aber auch: "Es wird nicht den einen goldenen Weg geben. Wir müssen hier ein ganzes Paket schnüren und so versuchen, uns gegen die Risiken abzusichern."