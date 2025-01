Immer wieder steuern Tauschwillige am Dienstag die weihnachtlich geschmückte Tauschhütte an, so wie Eva-Maria Albrecht. Sie hat ein großes Gel-Sitzkissen mitgebracht. "Mein Man kann leider nicht drauf sitzen. Das würde ich gerne abgeben und damit einem anderen Menschen noch eine Freude machen." Jetzt hofft sie auf ein entsprechendes Ersatzgeschenk, denn: "Billig wars nicht", sagt sie mit einem Lachen. Also sucht sie sich beim Weihnachtsmann ein schön verpacktes großes Paket aus, ohne zu wissen, was darin ist.