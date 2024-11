Bautzen will sich künftig genau wie Görlitz und Zittau offiziell "Hochschulstadt" nennen. Darüber waren sich am Mittwoch alle Stadtratsfraktionen einig. Wie verschiedene Stadträte auf MDR-Anfrage mitteilten, wurde ein entsprechenden Beschluss einstimmig gefasst. Auch Oberbürgermeister Karsten Vogt stimmte für den neuen Namenszusatz. Nun soll ein Antrag an das Innenministerium gestellt werden.

Bildrechte: IMAGO / C3 Pictures

Karin Kluge, Stellvertreterin der Bautzener Stadtratsfraktion BürgerBündnis Bautzen (BBBz), sagte MDR SACHSEN: "Der Stadtrat Bautzen sieht den neuen Namenszusatz durchweg positiv. Wir wollen, dass die jungen Leute in der Region bleiben und sich hier wohlfühlen. Der Zusatz "Hochschulstadt" soll ausdrücken, dass wir auf Fortschritt setzen." Sobald der Antrag vom Innenministerium genehmigt wird, sei der nächste Schritt, neue Ortsschilder anzufertigen.

Stadtrat: "Der neue Name allein macht's nicht"

Jonas Löschau, Stellvertreter der Fraktion Soziales Nachhaltiges Budyšin (SNB) begrüßte die Entscheidung ebenfalls: "Der Namenszusatz ist für die Außenwirkung sehr gut. Er kann Aufmerksamkeit dafür bringen, dass in der Oberlausitz eine qualifizierte Ausbildung möglich ist. Gleichzeitig müssen wir daran denken, dass viele weitere Faktoren junge Menschen entscheiden lassen, wo sie leben. Der Name allein macht's nicht. Wir haben in Bautzen noch viel zu tun." Der 24 Jahre alte Stadtrat studiert Lehramt in Dresden und engagiert sich als Stadtrat in seiner Heimatstadt.

Berufsakademie Bautzen jetzt Hochschule

Den Weg frei gemacht für die von der Stadtverwaltung eingebrachte Idee für den Namenszusatz "Hochschulstadt", hatte ein Vorstoß von Sachsens Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow (CDU), das Hochschulsystem im Freistaat zu verändern. Die Berufsakademie Bautzen wird im Zuge dessen am 1. Januar 2025 offiziell zur Dualen Hochschule und damit den anderen Hochschulen im Land gleichgestellt.