Studium Tag der offenen Tür an Sachsens Hochschulen

Hochschulen und Berufsakademien in Sachsen laden am 11. Januar interessierte Studenten zu einem "Tag der offenen Tür" ein. Allein an der TU Chemnitz stehen rund 70 Veranstaltungen auf dem Programm. Dazu zählen Vorträge und Führungen durch Labore und über den Campus. Ähnlich umfangreich sind die Angebote an der TU Dresden und der Universität Leipzig. Da die Fakultäten bei letzterer in der Stadt weit verteilt sind, lohnt hier vorab ein Blick auf die Karte.