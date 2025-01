Und plötzlich kam der Krebs

Einst an einem See entstand die Idee der Mickenbecker-Brüder, Videofilme über die gemeinsamen Bastelaktionen in der Natur zu machen. Der Video-Kanal "The Real Live Guys" wird zu einem vollen Erfolg, Werbekunden reißen sich um Plätze, eine Managerin für Influencer will Deals einfädeln. Vorher, nachher und dazwischen sprengen der Lymphdrüsenkrebs und der Unfall der Schwester in die Idylle.

Bildrechte: Paramount Pictures Germany

Von Höhen und Tiefen

"Genau das ist die emotionale Achterbahn, die Fahrt zwischen den Höhen und Tiefen des Lebens. Die Schicksalsschläge, die einige Menschen sicherlich nachvollziehen können", sagt Anton Fuchs. "Doch am Ende geht man nicht belastet und mit schwerem Herz aus dem Film, sondern sehr hoffnungsvoll. Ich hoffe, viele Leute nehmen das mit, was der Film sagt. "Geht raus, macht was, genießt den Moment. Das Leben ist jetzt."

Bildrechte: Paramount Pictures Germany

Schauspiel schon in der Schule

Doch wie können die Lausitzer Zwillinge einfach einen Kinofilm drehen? "Wir haben schon relativ viel Theater an der Schule gespielt", erklärt Richard. "Danach folgten Einsätze am Bier- und Boulevardtheater und auch am Staatsschauspiel. Anton lacht: "Ja, wir haben uns viel autodidaktisch beigebracht und natürlich jeweils durch die Anweisungen der Regie gelernt." Anton hat an der TU Dresden Kulturwissenschaften studiert und arbeitet jetzt als Veranstaltungsleiter in der Krabatmühle. Richard hat eine Ausbildung als Ensembleleiter gemacht und in Osnabrück Musical studiert. Jetzt arbeitet er am Theater in Senftenberg.

Die eigenen Großväter während der Dreharbeiten verloren

Im Zeitraum der Dreharbeiten ereilten die Brüder eigene Schicksalsschläge. "In der Tat ist einer unsere Großväter vor den Dreharbeiten und der andere nach den Dreharbeiten gestorben", erzählt Richard. "Das war ein großer Verlust für uns. Wir haben in unserer Kindheit sehr viel Zeit mit unseren Großvätern verbracht. Doch es lässt sich sicher nicht damit vergleichen, einen Bruder oder eine Schwester zu verlieren." Richard fährt fort: "Und wir hatte eine tolle Schauspieltrainerin, die die Schauspiel-Methode "Source Tuning" beigebracht hat. Hier haben wir viel gelernt."

Einen neuen Blick für das Leben bekommen

Anton überlegt: "Ich muss ehrlicherweise zugeben, dass ich mich vor dem Film noch nie so intensiv mit dem Tod auseinandergesetzt habe. Es war aber tatsächlich nicht nur eine negative Erfahrung, sondern es war sehr positiv. Ich habe einen anderen Blick bekommen und das Leben noch einmal ganz anders gesehen. Und ich habe festgestellt, dass es wirklich wichtig ist, dankbar zu sein und dass man eben das Hier und Jetzt wirklich genießen soll, solange man die Möglichkeit dazu hat.

Von Lauta auf den roten Teppich in Berlin

Nach mehreren Jahren Arbeit, einigen Stolpersteinen und einem Regiewechsel ist der Film am Donnerstag in die Kinos gekommen. In Berlin war die Weltpremiere. Und, wie ist es so auf dem roten Teppich? "Für mich war es zuerst gar nicht so etwas Besonderes, es wurde erst vom Außen dazu gemacht. Doch das Gemetzel der Fotografen um das beste Bild am roten Teppich war schon interessant", erklärt Anton. "Für mich war es surreal, uns so groß auf der Kinoleinwand zusehen." Bildrechte: MDR/Katrin Tominski

Wie geht‘s weiter?

Anton und Richard lachen: "Wir haben noch keine Pläne, doch wir freuen uns, wenn jemand mit uns Pläne hat." Klar, einen zweiten Film würden sie liebend gern drehen. "Mir macht es wahnsinnig viel Freude, mich mit Menschen zu beschäftigen und mich mit Rollen und Figuren auseinanderzusetzen", sagt Richard. "Ich hätte auch große Lust, das auf der Bühne und in anderen Kinofilmen weiter zu tun. "Für mich gilt das Gleiche", sagt Anton.