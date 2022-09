Das Firmengebäude der Moos Moos Manufaktur in Oppach ist von außen ein unscheinbarer weißer Bau. Innen erwartet den Besucher aber ein grünes Reich. Es zeigt einiges von dem, was das Unternehmen produziert: Eine dschungelartige Decke aus Moos mit hängenden Pflanzen, dazu eine Wand, Bilder und Raumteiler aus Moos. Seit fünf Jahren setzen Geschäftsführer Andreas Bergermann und sein Team auf diese Art der grünen Raumgestaltung. Das Thema Moos begleitet Bergermann aber schon viel länger.

Denn die Idee zur Moosmanufaktur ist aus Bergermanns Floristikunternehmen entstanden. Es arbeitet im Bereich der Trockenfloristik, stellt beispielsweise Gestecke und Gebinde aus Moos her. Als andere Firmen anfingen, Moos an die Wand zu bringen, hat Andreas Bergermann genau hingeschaut: "Wir haben gesehen, was die anderen machen und haben gesagt: Das können wir viel besser." Also tüftelte das Team daran, dass Moos so zu präparieren, dass es sehr lange schön bleibt.