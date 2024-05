"Am wichtigsten ist es, wahrhaftig zu erzählen und das ist ganz schön schwer", sagt die Märchenforscherin. Die Stimme zu verstellen, sei leicht gemacht, den Märchencharakter in sich zu finden dagegen der anspruchsvolle Weg. Das bedeute, sich die Geschichten ernsthaft anzueignen, dass man in die dunklen Seiten genauso reinkrieche, wie in die liebenswerten, mit dem Bösen böse ist und mit dem Guten gut. "Wenn wir das beim Erzählen ehrlich zeigen, dann wird's am besten."

In Kindergärten wird viel erzählt

Hinweise auf Zäsuren, Rhythmus und Betonungen sorgen für weitere Aha-Momente im Kurs. "Ich muss nach dieser Weiterbildung meine Technik ändern", beschließt Bärbel Link. Sie arbeitet als Erzieherin in einer Kita und erzählt den Kleinen oft Märchen. Nun stellt sie für sich fest, dass sie wohl zu sehr in der Schauspielerrolle aufgegangen sei. "Gerade bei Kindern sollte man beim Erzählen nicht in die Karikatur gehen. Das wirkt nicht glaubhaft", gibt die Kursteilnehmerin ihren frisch erworbenen Input weiter.

Bildrechte: MDR/Madeleine Arndt

Auch Susann Domanja ist Erzieherin im Kindergarten. Bisher liest sie dort den Kindern die Geschichten vor. "Ich möchte gern lernen, wie man Märchen frei erzählt." Und: "Sich von einem Profi Märchen anzuhören, gibt einem so einen Impuls, was man bei sich besser machen kann", sagt Hanka Schein, eine weitere Teilnehmerin in der Runde. Das Märchenerzählen eigne sich sehr gut zur Förderung von Kindern mit unterschiedlichem Sprachniveau.

Leider hätten Märchen dieses Klischee, dass sie nur für Kinder sind. Dem kann Hanka Schein nicht zustimmen: "Sie sind auch für Jugendliche und Erwachsene wunderbar geeignet. Man muss sich nur darauf einlassen."

Bildrechte: MDR/Madeleine Arndt

Märchen sind kein Kinderkram

Bärbel Link ist bespielsweise so ein erwachsener Märchenfan. "Ich habe ganz viele Märchen zu Hause, auch ganz alte Märchenfilme in schwarz-weiß, wie 'Das Zauberkorn'." Die Erzieherin geht auch gern ins Puppentheater und für ein Märchen ins Kino. Selbst, wenn sie dann zwischen den ganzen Kindern sitze. Bärbel Link lacht ein bisschen verlegen, doch die Märchenexpertin Angelika Hirsch kann sie nur bestärken. "Das Märchen wird total unterschätzt und für Kinderkram gehalten. Das stimmt nicht!" Erwachsene müssten erst einmal merken, dass es nicht albern ist, sondern, dass es richtig große, gigantisch tolle Geschichten gebe, sagt sie.

Die neuen Medien sind dem Erzählen nicht förderlich und wir haben keine langweiligen Arbeiten, wo man erzählen muss, um Mensch zu bleiben. Angelika Hirsch Märchenforscherin