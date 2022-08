Ruhestand Künstlerische Leiterin der Musikschule Bautzen hinterlässt Stiftung als Lebenswerk

Viele Jahre lang war sie das Gesicht der Kreismusikschule Bautzen: Nun reicht die künstlerische Leiterin Margitta Luttner den Taktstock weiter und geht Ende September in den Ruhestand. Eine Errungenschaft ihres Berufslebens bleibt aber erhalten. Es handelt sich um die Luttner-Stiftung, die die Frau aus Förstgen vor 18 Jahren in Leben gerufen hatte.

Stiftung hilft mit Zuschüssen

Damals waren die Unterrichtsgebühren der Kreismusikschule so erhöht worden, dass sie sich einige Eltern nicht mehr leisten konnten, erinnert sich Margitta Luttner. "Und wenn dann ein Kind vor einem steht und erklärt, dass es gern weitermachen möchte, dann berührt einen das." In der Pädagogin wuchs der Drang, etwas zu tun. So entstand die Stiftung der Kreismusikschule. Gleich im ersten Jahr erhielten daraus 38 finanziell benachteiligte Schüler und Schülerinnen der Musikschule einen Zuschuss zu den Unterrichtsgebühren.

Wenn ein Kind vor einem steht und erklärt, dass es gern weitermachen möchte, berührt einen das. Margitta Luttner Künstlerische Leiterin der Kreismusikschule Bautzen

Seither vergibt die Stiftung Zuschüsse, fördert musikalische Bildungsprojekte und ermöglicht gemeinsame Konzertbesuche. Wer beruflich in den musikalischen Bereich gehen will, kann ebenfalls auf eine Unterstützung durch die Stiftung hoffen. Fehlt den Familien das Geld, kann auch bei der Anschaffung des Instrumentes unter die Arme gegriffen werden. "Wir haben gerade großen Familien beim Instrumentenkauf geholfen", berichtet Luttner. "Das eigene Instrument ist entscheidend für den Weitergang der musischen Bildung."

Geld kommt ausschließlich den Kindern zugute

Luttner betont, dass alle drei Vorstandsmitglieder der Stiftung ehrenamtlich arbeiten. Entscheidungen würden schnell und unkompliziert getroffen. Das Geld komme ausschließlich den Kindern zugute. "Kinder, egal ob sie allein oder in der Gemeinschaft musizieren, hören erst einmal die Harmonie. Sie hören den Klang. Gerade in einer Zeit, wie wir sie jetzt erleben, brauchen wieder die Harmonie, dass Kinder diesen Wohlklang erfahren können, auch im Herzen", so die Künstlerische Leiterin, die immer auf der Suche nach Sponsoren für die Musikschulstiftung ist.

Eine sorbische Fidel und ein Dudelsack gingen unter anderem als Spenden an die Stiftung. Sie kamen zum Beispiel in einem Ensemble bei einem Städtepartnerschaftstreffen im französischen Dreux zum Einsatz. Bildrechte: Kreismusikschule Bautzen

Hoffen auf eigenes Haus für Musikschule