Auch Sozialministerin Petra Köpping (SPD) betont, dass man mit der Anwerbung der Pflegekräfte keine Lücke in deren Heimatländer reißen möchte: "Die Pflegekräfte, die hier sind, waren alle in Brasilien arbeitslos." Mit Zuwanderung allein lasse sich die Fachkräfte-Lücke in Sachsen aber nicht schließen, so die Ministerin.



Um den Pflegeberuf attraktiver zu machen, brauche es auch eine Image-Verbesserung. Bis die aber kommt, streckt die Vamed Klinik unterdessen schon weiter ihre Fühler aus. Auch Ärzte will Geschäftsführer Tietze künftig im Ausland akquirieren. Im kommenden Jahr erwartet er die ersten aus Kolumbien.