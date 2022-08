In Lauta ist am Donnerstagabend eine polizeiliche Hausdurchsuchung eskaliert. Die Polizei wollte ursprünglich an der Ringstraße einem Hinweis nachgehen, dass dort ein Mann auf seinem Grundstück Cannabispflanzen anbauen würde. Doch die Situation nahm eine gefährliche Wendung. Wie ein Polizeisprecher berichtete, verweigerte der 61-Jährige den Beamten den Zutritt und ging mit einer Axt auf sie los.