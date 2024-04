"Casting" steht am "Haus des Müllers" auf dem Gelände der Krabat-Mühle in Schwarzkollm. In einem Raum im Obergeschoss erwartet Regisseur Michael Kuhn die Teilnehmer. Unter ihnen ist auch der 15-jährige Dominik. "Warum willst du mitmachen?", fragt ihn der Regisseur. "Ich war schon lange hier als Zuschauer gewesen und war immer begeistert. Und jetzt waren wir mit der Schule hier. Und da wurde gesagt, hier wird noch Zuwachs gebraucht. Und ich hätte Lust, mitzumachen."