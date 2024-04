Das Krankenhaus Bautzen soll ein neues, vollstationäres Alten- und Pflegeheim bekommen. Dazu hat am Mittwoch Staatsminister Thomas Schmidt einen Fördermittelbescheid in Höhe von 3,7 Millionen Euro an die Geschäftsführung der Oberlausitz-Kliniken gGmbH übergeben, wie das sächsische Ministerium für Regionalentwicklung mitteilte. Mit dem Geld soll ein altes Klinikgebäude abgerissen und an dessen Stelle ein Pflegeheim für 54 Personen entstehen, hieß es.