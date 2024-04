Nach dem Urteil zugunsten der Bautzener Firma Hentschke Bau hat die Gegenseite beschlossen, in Berufung zu gehen. Das bestätigte Silvio Lang, Sprecher der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes - Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN-BdA) Sachsen. Es sei die einstimmige Entscheidung gefallen, das Urteil des Landgerichtes nicht akzeptieren zu können, so Lang. "Die Urteilsbegründung des Richters hinterlässt uns mit einem großen Ungerechtigkeitsgefühl. Weder wurden die zweifelhaften Aussagen der Zeugen der Klägerseite entsprechend gewürdigt, noch die von uns zusätzlich angeführten Dokumente."

Anfang April hatte das Landgericht Dresden im Rechtsstreit um Aussagen in einem Policy Paper der Uni Leipzig der Baufirma Hentschke Bau Recht gegeben. Demnach dürfen in dem Papier über rechte Strukturen in Ostsachsen Passagen, die ein der VVN-BdA zugehöriges Recherchekollektiv zugearbeitet hatte, nicht wiederholt werden. Die Berichte zu den Äußerungen sollen in elektronischen Medien gelöscht werden.