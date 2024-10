Die verletzte Reiterin und drei weitere Kinder im Alter zwischen sechs und 14 Jahren ritten auf Pferden und Ponys in Begleitung einer 18 Jährigen, die als Betreuerin in einer nahegelegenen Reitschule aushilft. Dort waren die Kinder zum Zeitpunkt des Vorfalls in den Reitferien. "Die Gruppe war mit den sichersten und ältesten Pferden und Ponys unterwegs", sagt die Inhaberin der Reitschule, Lea Seehuber MDR SACHSEN.



Es seien erfahrene, gemütliche Tiere, die die knapp 30-minütige Strecke fünf Mal in der Woche laufen - ein polnisches Warmblut, ein Tinker, ein altes Pony, ein Shetland-Pony und ein Welsh-Pony. "Selbst wenn mal ein Zug vorbeifährt, sind meine Pferde total unerschrocken und verkehrssicher. Die kennen die Strecke in- und auswendig", versichert sie.