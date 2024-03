Die Botschaft der Auferstehung Jesu Christi auf dem Rücken der Pferde zu verkünden, ist in der Oberlausitz Jahrhunderte alte Tradition. In diesem Jahr waren am Ostersonntag zu den Prozessionen im Dreieck zwischen Kamenz, Bautzen und Hoyerswerda gut 1.500 Osterreiter unterwegs.

Insgesamt gibt es neun Reiterzüge. Unter anderem starteten am Morgen Osterreiter in Frack und Zylinder in den Gemeinden Bautzen, Ralbitz und Crostwitz auf ihren geschmückten Pferden. Bis zum Abend verkünden die meist katholischen Sorben singend vom Pferderücken aus die Osterbotschaft. Sie reiten von der Heimatkirche aus um den Friedhof und die Felder ins Nachbardorf und tragen dabei Kreuz, Kirchenfahnen und eine Statue des Auferstandenen bei sich. Außerhalb der Orte beten sie auf den aufwendig geschmückten Pferden den Rosenkranz, in weißen Handschuhen.



Die jahrhundertealte Tradition zieht jährlich auch Tausende Schaulustige an. Und so säumten auch in diesem Jahr wieder viele Menschen die Straßen. Ehrenamtliche Helfer haben dabei ein waches Auge auf das Publikum, damit alles geregelt abläuft.