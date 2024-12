Bildrechte: Schlaich Bergermann Partner

Fußgängerbrücke zur Ortenburg Bautzen plant Artenschutzgutachten für Bau der Spreequerung

Hauptinhalt

01. Dezember 2024, 09:00 Uhr

Hört man sich in Bautzen um, dann gehen die Meinungen über eine neue Spreebrücke für die Stadt auseinander. Die einen sagen, dass es genug Wege in die Altstadt gebe und überhaupt andere Sachen wichtiger seien. Die anderen finden einen kürzeren Weg in die Altstadt reizvoll und hoffen auf zusätzliche Touristen. Das Thema treibt die Leute nun schon seit Jahren um. Eine Entscheidung wäre schön. Doch die ist aus mehreren Gründen verzwickt.