Bildrechte: GCI HENN

LAB - "Living Art of Building" Bauforschungszentrum für Bautzen in der Schwebe

25. November 2024, 18:08 Uhr

Das Rennen um die Kohlemillionen für ein Großforschungszentrum in der Lausitz hat das Deutsche Zentrum für Astrophysik in Görlitz gemacht. Aber die Idee ein Bauforschungszentrum in der Region anzusiedeln, stieß ebenfalls auf Zuspruch. Der war so groß, dass sich das Bauministerium des Bundes das Projekt heranzog. Durch den Regierungswechsel passiert erst einmal nichts - und dann?