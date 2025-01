In Taubenheim in der Gemeinde Sohland an der Spree ist ein Spezial-Einsatzkommando der Sächsischen Polizei im Einsatz gewesen. Wie die zuständige Polizeidirektion MDR SACHSEN sagte, hatten Augenzeugen am Montagabend einen Einbruch mit mehreren Tätern gemeldet. Ersten Ermittlungen zufolge waren die Unbekannten möglicherweise bewaffnet, weswegen eine Spezialeinheit angefordert wurde. Die Beamten fanden in dem betroffenen Gebäude einen Schwerverletzten. Reporterangaben zufolge handelt es sich bei dem Gebäude um das Schloss Philippi, wo unter anderem auch Kinder nach alternativen Heilmethoden behandelt werden.