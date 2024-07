Tiny House Urlaub in der Badebox im Herzen von Kamenz

* Die Kamenzer Badestube war eine Einrichtung zur Körperpflege.

* Hier wurde sich nicht nur gewaschen, sondern es wurden Dampf- und Schwitzbäder, das Haareschneiden und Bartscheren angeboten.

* Die Beliebtheit der Badestuben führte dazu, dass die Besucher lange dort verweilten und auch Speisen und Getränke zu sich nahmen.

* Die Nutzung der Baderei zog Gebühren nach sich: Wie eine in Stolpen ausgestellte und auf den 31. Juli 1396 datierte Urkunde beschreibt, wurde die Erhebung dieses Zinses auf die Badestube ("stuba balnei in opido Kamencz") für die Errichtung eines Altars in der Pfarrkirche verwandt.

* Um mit Kosten verbundene Annehmlichkeit aber auch armen Menschen regelmäßig zu ermöglichen, kam es zur Stiftung sogenannter Seelenbäder. Ein solches Seelenbad auf der Kamenzer Badestube ist für den 28. Dezember 1405 verbirgt. In dieser überlieferten Stiftung aus dem ältesten Kamenzer Stadtbuch wird auch die genaue Lage der Badestube festgehalten; sie befindet sich in der Wollenwebergasse - die heutige Pulsnitzer Straße.

* Über die Jahre verkam die eigentliche Funtktion der Badestuben. Ihnen haftete zunehmend der Ruf von Freudenhäusern an, da sich der Aufenthalt neben dem Baden und Saunieren vor allem auf das Essen und Trinken bestimmt war. Gerade der Genuss alkoholischer Getränke sorgte für den freizügigen Umgang zwischen den Geschlechtern.

* Um 1500 begann der Niedergang der Badestuben; einerseits begründet durch den Anstieg von Geschlechtskrankheiten, deren Ausbruchsherd in die Badestuben verortet wurde, und andererseits durch die aufkommende Sittenstrenge und Sexualmoral des Protestantismus.

* In Kamenz vollzog sich dieser Bedeutungsverlust über mehrere Jahrhunderte. Noch für das ausgehende 16. Jahrhundert findet sich in den Beständen des Stadtarchivs eine Badeordnung, die die Aufgaben des Baders und die von ihm zu erhebenden Gebühren für die Nutzung der Baderei regelt.

* Spätestens in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts bestätigt der Rat die Betreibung einer Branntweinbrennerei in der Baderei und damit zugleich die Einrichtung einer Schankwirtschaft.

* Zu Beginn des 19. Jahrhunderts war die Baderei im Besitz des Arztes und Chirurgen Johann Heinrich Warnatz, der im nahegelegenen Barmherzigkeitsstift arbeitete.

* Für kurze Zeit - um 1835 - nutzte dessen Sohn Gustav Heinrich Warnatz das väterliche Anwesen als seine Arztpraxis.

* Noch bis weit in die DDR-Zeit hinein wurden in der Baderei auf der Pulsnitzer Straße die Kamenzer Bürgerschaft und seine Gäste bewirtet.

Quelle: Stadtarchiv Kamenz