Im Landkreis Bautzen ist ein Ehepaar Opfer von Trickbetrügern geworden. Wie die Polizei mitteilte, habe eine vermeintliche Oberstaatsanwältin bei der Familie angerufen und mitgeteilt, dass die Tochter ein halbes Jahr in Untersuchungshaft müsse. Grund sei ein Unfall, bei dem die Tochter eine schwangere Frau überfahren habe. Nur mit einer Kaution in Höhe von 150.000 Euro könne die angedrohte U-Haft vermieden werden.

Da die Familie nicht so viel Geld hatte, bot der 64 Jahre alte Vater Goldmünzen an. Diese übergab er an einen Abholer. Der Familie sei ein finanzieller Schaden von mehreren 10.000 Euro entstanden. Die Polizei warnt eindringlich vor solchen Betrugsmaschen und weist nachdrücklich darauf hin, dass Polizei und Staatsanwaltschaft niemals Kautionen verlangen und die von zu Hause abholen.