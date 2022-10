Betrug Polizei warnt vor Schock-Anrufen: 13 Enkeltrick-Versuche an einem Tag

Es ist eine beliebte Masche bei Betrügern: Vor allem Senioren wird erzählt, Angehörige seien in großen Schwierigkeiten – und nur die Zahlung einer großen Geldsumme könne das Blatt wenden. Allein am Montag haben Betroffene bei der Polizeidienststelle in Halle 13 Enkeltrick-Versuche angezeigt.