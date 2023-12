Großschönau Autobrände unterbrechen Weihnachtsfeier der Feuerwehr

Feuerwehrleute aus Großschönau sind am Sonnabend mitten in ihrer Weihnachtsfeier zum Einsatz gerufen worden. Wie die Polizei mitteilte, brannten gegen 19 Uhr auf der Buchbergstraße in Großschönau gleich vier Autos lichterloh. Offenbar hatten Unbekannte einen geparkten Wagen angezündet, woraufhin die Flammen auf drei weitere Autos daneben übergriffen.

