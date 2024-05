Ein politisches Stück also, das ein politisch interessiertes Publikum am Sonntagabend hatte. Mit ihm wollte Frank-Walter Steinmeier ins Gespräch kommen, angekündigt als "Bürgerdialog". Worüber aber spricht man mit dem Bundespräsidenten? "Ich würde ihn fragen, wie ihm unser Landkreis gefällt, wie er das Theaterstück findet und was er sich daraus mitnimmt", erzählt eine junge Frau. Eine andere Zuschauerin macht sich Gedanken, wie man als Politiker in der heutigen Zeit den medialen Druck aushält.