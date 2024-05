Im Fokus des 21. Neiße Filmfestivals stehen Filme von Frauen über Frauen.

Die neun Beiträge im Wettbewerb um den besten Spielfilm greifen das Thema Flucht auf.

Die Förderung der jungen Filmschaffenden soll zukünftig im Fokus stehen, dafür braucht es ein größeres Publikum beim Festival.

Am Dienstag wird das diesjährige Neiße Filmfestival eröffnet. Das Programm der 21. Ausgabe umfasst insgesamt 90 Filme. Sie werden in den drei Wettbewerben Spielfilm, Dokumentar- und Kurzfilm und in verschiedenen Filmreihen in Kinos in der Grenzregion Deutschland-Polen-Tschechien gezeigt. Darüber hinaus bietet das Festival Ausstellungen, Konzerte, Lesungen und Diskussionen an.

Starke Frauen im Fokus

Eröffnet wird die Ausgabe 2024 mit dem Film "Ellbogen" von Aslı Özarslan. Das Porträt einer jungen Frau, die versucht, sich von den Projektionen der Gesellschaft zu befreien, gibt einen Vorgeschmack auf den diesjährigen Fokus des Festivals: "Female Perspectives" stellt Filme in den Mittelpunkt, die unter der Regie von Frauen entstanden sind und die Geschichten über starke Frauenfiguren erzählen.

Bildrechte: Haydar Tastan, Achtung Panda / Neiße Filmfestival

Es sei seit längerem zu beobachten, dass immer mehr Frauen nicht mehr nur vor der Kamera stünden, sondern auch dahinter, sagte Ola Staszel, die mit Andreas Friedrich das Festival leitet, im Gespräch mit MDR KULTUR. Mit dem Programm wolle das Festival auch eine Art Zwischenbericht geben. Anhand der Filmauswahl könne die Entwicklung der Frauenrolle in der Filmbranche, aber auch inhaltlich in der Gesellschaft gesehen werden. Dieser Entwicklung wolle man Rechnung tragen und schauen, "ob es diese weibliche Perspektive in dieser Form tatsächlich gibt", so Staszel.

Wir geben mit in diesem Programm auch ein bisschen einen Zwischenbericht. Festivalleiterin Ola Staszel

Denn: Obwohl es ein Trend sei, dass immer mehr Frauen Filme machten, seien es auch bei den Einreichungen im Wettbewerb noch lange keine 50 Prozent, sondern deutlich weniger. Das sei wichtig zu betonen, so Staszel. Der männliche Anteil sei nach wie vor viel größer.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Spielfilme blicken auf Menschen, die flüchten

Weitere Themen beim diesjährigen Neiße Filmfestival sind aktuelle politische Realitäten wie Bauernproteste und Korruption, besondere Lebensumstände, regionale Konflikte und soziale Ungerechtigkeiten, aber auch Alltag, Kunst oder Musik.

Die Bewegung zwischen Privatem und Politischem ist etwas, was Filmschaffende ganz stark beschäftigt. Festivalleiterin Ola Staszel

Das Programm sei auch ein Spiegel dessen, was in den Gesellschaften im Dreiländereck passiere und welche Gemeinsamkeiten es da gebe. Das ist laut Ola Staszel in diesem Jahr eindeutig das Thema Flucht. Um dieses Thema drehen sich auch die neun Beiträge im Wettbewerb um den besten Spielfilm.

Bildrechte: Hannes Rönsch

Dabei gehe es nicht nur um die vielen ukrainischen Geflüchteten in Tschechien, Polen und Deutschland. Auch die private Flucht sei ein Thema. Genauer: der Freitod und seine gesellschaftliche Entwicklung. Das Tabuthema wird in zwei Spielfilmen aufgegriffen. Und das sei wichtig, sagt Staszel: "Je älter die Gesellschaft wird, umso mehr stellen sich diese Fragen."

Die Zukunft des Films im Dreiländereck

Im Hinblick auf die Zukunft wünscht sich Ola Staszel vor allem mehr Koproduktionen im Dreiländereck. Speziell den jungen Studierenden von den Filmhochschulen in Tschechien, Polen und Deutschland sollten mehr Angebote gemacht werden können. Denn sie seien schließlich, was Filme anbelange, die Zukunft. Bei älteren Produzentinnen und Produzenten gebe es viele Mentalitätsunterschiede.

Grundsätzlich sei seitens der Hochschulen ein Interesse da, weiß Staszel. Aktuell gebe es aber leider noch keine Möglichkeiten, so ein Programm zu installieren und finanzieren.

Besondere Kinotechnik in Varnsdorf

Fehlende finanzielle Mittel sind auch auf einen Rückgang der Besucherinnen und Besucher zurückzuführen. Die Pandemie hat Festivalpublikum gekostet. Zuletzt lag das Festival mit 5.000 Besucherinnen und Besuchern noch deutlich hinter den 8.000 von 2019.

Bildrechte: Neiße-Filmfestival/Hannes Rönsch

Ein Highlight in diesem Jahr könnte dabei helfen: das Centrum Panorama im tschechischen Varnsdorf. Hier werden bei einem kleinen "Festival im Festival" historische, aber auch aktuelle Filme in der 70-Millimeter-Technik auf großer Leinwand gezeigt. "Die Kollegen in Tschechien haben eine Kopie von "Oppenheimer" auf 70 Millimeter gefunden, das finde ich faszinierend", erzählt Staszel. Der aktuelle Oscar-Gewinner wird am Samstag gezeigt. Das ist nicht nur für Kinotechnikfans ein besonderes Erlebnis.