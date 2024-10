Die Länderbahn meldet einen Totalausfall beim Zugverkehr zwischen Ebersbach und Zittau/Liberec. Auch zwischen Hrádek nad Nisou und Varnsdorf fahren keine Trilex-Züge. Grund sind Vandalismus und Kabeldiebstahl. Unbekannte haben demnach Kabel beschädigt, sodass das Stellwerk nicht arbeiten kann. Es wird von einer ganztägigen Streckensperrung ausgegangen. Betroffen von der Großstörung sind die Linien RE2, RB61 und L7. Auch das Auskunftssystem der Bahn funktioniere nicht. "Die Zugausfälle werden nicht angezeigt", so die Länderbahn.

Für die gestörten Strecken wurde ein Busnotverkehr eingerichtet. Je zwei Busse pendeln hier ohne festen Fahrplan. Anschlusszüge könnten dadurch nicht sicher erreicht werden, heißt es in der Mitteilung der Länderbahn.

Wir arbeiten mit Hochdruck an der Behebung der Schäden und der Wiederaufnahme des Bahnverkehrs.

Wie ein Sprecher der Bundespolizei MDR SACHSEN sagte, wurde auf der Strecke Ebersbach - Zittau am Montagabend ein Glasfaserkabel durchtrennt. Der Sachschaden liegt demnach bei 25.000 Euro. Mitarbeiter der Deutschen Bahn als Verantwortliche des Streckennetzes seien vor Ort und "arbeiten mit Hochdruck an der Behebung der Schäden und der Wiederaufnahme des Bahnverkehrs", sagt DB-Sprecherin Susan Constantinescu. Eine Prognose sei erst im Laufe des Tages möglich.

Nachdem es in der Vergangenheit wiederholt Kabeldiebstähle an der Brücke bei Hirschfelde gegeben hatte, sei die Neiße-Querung dieses Mal nicht betroffen. Die Beschädigungen betreffen nach Angaben der Bundespolizei eine Straßenbrücke in Ebersbach, die von Einheimischen wegen seiner Farbe als blaues Wunder bezeichnet wird.