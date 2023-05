Ein mutmaßlicher Dieb hat die Polizei in Hirschfelde unfreiwillig auf seine Spur geführt. Wie die Bautzner Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte der Tatverdächtige seinen Ausweis und sein Handy am Tatort zurückgelassen. Er habe Metall in einem leerstehenden Gebäude gesucht und dabei einen Kachelofen beschädigt.