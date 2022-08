Metalldiebe haben in den vergangenen Tagen einen Friedhof in Dresden-Löbtau heimgesucht. Wie die Polizei mitteilte, sind zwei Grabstellen betroffen. Der Sachschaden liegt den Angaben zufolge bei etwa 5.000 Euro. Die Taten ereigneten sich demnach zwischen Freitag und Dienstag auf dem Friedhof an der Kesselsdorfer Straße.