Die Polizeidirektion Görlitz hat von Sonnabend bis Dienstagfrüh 21 vorzeitig abgebrannte Hexenfeuer gemeldet bekommen. Dass in den Dörfern Brandwachen an vorbereiteten Holzstapeln gehalten werden und man versuche, sich gegenseitig die Haufen anzuzünden, sei durchaus bekannt, sagte der Polizeisprecher Kai Siebenäuger: "Aber so massiv, wie in diesem Jahr gab es das in den Vorjahren nicht."