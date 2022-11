Immer wieder verschwanden die Ortstafeln von Mühlrose spurlos. Deshalb stellt die Gemeinde unweit der Kirche keine Ortsmarken mehr auf. Ein Ortseingangsschild wurde bereits zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen gestohlen. "Wir haben uns überlegt, was wir gegen die fortwährenden Diebstähle machen können", sagte Trebendorfs Bürgermeister Waldemar Locke (CDU) unlängst in einer Ratssitzung. Immerhin koste jedes neue Schild, so Locke, die Gemeinde 170 Euro. Deshalb sei die Verwaltung auf die Idee gekommen, die letzte verbliebene Ortstafel in unerreichbare Höhen zu hängen. "Wir haben damit wahrscheinlich das höchste Ortseingangsschild in ganz Sachsen", lächelt der Bürgermeister.

Der Tagebau Nochten kommt Mühlrose immer näher. Vielleicht werden die Schilder gestohlen, um ein Stück Heimat zu bewahren. Bildrechte: dpa