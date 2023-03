Görlitz benennt den Weg zum Stadion der Freundschaft nach Hans-Jürgen "Dixie" Dörner. Außerdem wird eine Erinnerungstafel am Elternhaus des früheren Dynamo-Liberos in der Spremberger Straße angebracht. Das hat der Görlitzer Stadtrat am Donnerstag beschlossen. Seit dem Tod Dörners im Januar vergangenen Jahres hatte es in Görlitz eine Debatte darüber gegeben, in welcher Form des früheren DDR-Nationalspielers gedacht werden soll.