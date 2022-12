21. April | Renate Holm († 90 Jahre)

Die gebürtige Berlinerin war in den 1950er-Jahren zunächst als Darstellerin in Heimat- und Schlagerfilmen bekannt geworden, etwa in "Fräulein vom Amt", und "Wunschkonzert". Erst danach wechselte die Sopranistin auf die Opernbühne, an die Wiener Staatsoper. Es folgten Auftritte bei den Salzburger Festspielen und in Opernhäusern von Buenos Aires bis Moskau. Renate Holm (10. August 1931 - 21. April 2022) Bildrechte: dpa

15. Mai | Rainer Basedow († 83 Jahre)

Kurz vor seinem 84. Geburtstag starb der gebürtige Thüringer nach kurzer schwerer Krankheit im Kreise seiner Familie. Der Schauspieler wirkte in vielen Filmen und Fernsehserien mit, darunter "Der Alte", "Derrick", "Tatort" und "Küstenwache". Basedow machte sich aber auch als Kabarettist und Synchronsprecher einen Namen. Rainer Basedow (20. Mai 1938 - 15. Mai 2022) Bildrechte: dpa

15. Mai | Klara Höfels († 73 Jahre)

Die Schauspielerin starb im Alter von 73 Jahren in Berlin nach kurzer schwerer Krankheit. Höfels war Teil vieler beliebter TV-Serien wie "Rote Rosen", "Hinter Gittern", "Wilsberg", "Jerks" oder "SOKO München". Klara Höfels (5. April 1949 - 15 Mai 2022) Bildrechte: IMAGO / Metodi Popow

17. Mai | Vangelis († 79 Jahre)

Der Komponist mit dem gebürtigen Namen Evangelos Odysseas Papathanassiou war in erster Linie für seine Filmmusiken bekannt, etwa für "Blade Runner" und "Die Stunde des Siegers". Für die Musik zu Letzerem erhielt er einen Oscar. In Deutschland war vor allem seine Musik zu "1492 – Die Eroberung des Paradieses" populär. Den Titelsong hatte Boxprofi Henri Maske 1994 zu seinem Einmarschlied gewählt. Anschließend stand der Song wochenlang an der Spitze der deutschen Charts. Vangelis Papathanassiou (29. März 1943 - 17. Mai 2022) Bildrechte: IMAGO / ZUMA Wire

26. Mai | Ray Liotta († 67 Jahre)

Der US-amerikanische Schauspieler wurde durch die Hauptrolle in Martin Scorseses Film "GoodFellas" (1990) bekannt. Für seine Darstellung des todkranken Charlie Metcalf in der Serie "Emergency Room" erhielt er 2005 einen Emmy in der Kategorie "Outstanding Guest Actor in a Drama Series". Ray Liotta (18. Dezember 1954 - 26. Mai 2022) Bildrechte: dpa

26. Mai | Andy Fletcher († 60 Jahre)

Der britische Musiker war Gründungsmitglied der Band "Depeche Mode". Nachdem er sich in jungen Jahren am E-Bass versuchte, wechselte er 1979 zum Synthesizer. Ihm wurde nachgesagt, er sei der "gute Geist", der die Band in schwierigen Zeiten zusammenhielt. Er starb völlig unerwartet an einem Aortariss. Andy Fletcher (8. Juli 1961 - 26. Mai 2022) Bildrechte: imago images/Pacific Press Agency

10. Juni | Klaus Scharfschwerdt († 68 Jahre)

Scharfschwerdt war seit 1979 bis zu deren Auflösung im Jahr 2016 Schlagzeuger der Rockband Puhdys. Bei den von der Neuen Deutschen Welle inspirierten Titeln "TV-Show" und "Jahrszeiten" trat er auch als Sänger auf. Klaus Scharfschwerdt (27. Februar 1954 - 10. Juni 2022) Bildrechte: dpa

11. Juni | Bernd Bransch († 77 Jahre)