Damit haben die beiden auch die Verantwortung für die 20 Beschäftigten übernommen. Produktionsleiter Bernd Mai gehört zu den Dienstältesten. Der gelernte Werkzeugmechaniker ist seit 1990 mit dabei und sorgt unter anderem dafür, dass manch ungewöhnlicher Kundenwunsch auch umgesetzt werden kann. "Wir machen Machbarkeitsanalysen, ob wir das gewünschte Produkt überhaupt herstellen können und wie das am Besten gehen könnte." Dank hauseigenem Werkzeug- und Musterbau sei vieles möglich. An den für die Firma wohl ungewöhnlichsten Auftrag erinnert sich der 60-Jährige auch noch gut: In den 1990er Jahren bestellte ein Unternehmen keine Federn für Maschinenteile, sondern filigrane Verhütungsspiralen.

Das blieb zwar eine Ausnahme, dafür gibt es inzwischen immer wieder Anfragen von Privatleuten. "Wenn die Feder vom Lieblingsfernsehsessel kaputtgegangen ist, haben wir schon öfter mal Leute dastehen gehabt", erzählt Denise Waßmann. Auch Ersatzfedern für die alte Hollywoodschaukel oder für Oldtimerfahrzeuge würden immer mal nachgefragt. Sie werden aber nicht an den großen Maschinen, sondern teilweise von Hand an der Werkbank gefertigt.



In letzter Zeit seien besonders Federn für ältere Garagentoren beliebt. Denn selbst die Handfertigung der Teile in der Federnfabrik sei immer noch billiger als ein komplett neues Tor. Solch einen Nachbau von Hand mache aber kaum noch jemand, sagt Denise Waßmann: "Deshalb bekommen wir inzwischen Anfragen aus ganz Deutschland."