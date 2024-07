Ulrich Schultheis ist mit seinem Wohnmobil genau 518 Kilometer weit gefahren, nur um eine Werkstatt in Bautzen zu besuchen. Er kommt aus Bünde bei Bielefeld. Jetzt steht er mit seinem 24 Jahre alten Gefährt auf dem Hof der Autoglaserei Pötschke. Der 69-Jährige zeigt auf die Seitenscheibe an der Fahrerkabine. Sie ist beschlagen und behindert eine gute Sicht. Die Autoglaserei soll das beheben. "Dafür bin ich extra hierhergekommen, weil ich keinen anderen gefunden habe, der das in dieser Form repariert", sagt Schultheis.

Sie werden die Seitenscheibe ausbauen, auseinander nehmen, reinigen und am nächsten Tag wieder einsetzen. Klingt einfach, ist es aber nicht, sagt Experte Pötschke: "Die Schwierigkeit ist die sorgfältige Arbeit. Das trauen sich nicht viele zu." Deshalb gebe es deutschlandweit seines Wissens nach nur noch eine weitere Werkstatt in Niedersachsen, die solche Reparaturen anbietet. Der Service in Bautzen hat sich in der Camperszene herumgesprochen. Inzwischen hatten sie schon Wohnmobile aus England, Frankreich und den Niederlanden in ihrer Werkstatt stehen, erzählt Pötschke.