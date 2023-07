In Reichenbach in der Oberlausitz ist eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, ist ein Sicherheitsradius von circa 200 Metern um den Fundort in der Görlitzer Straße abgesperrt worden. Anwohnerinnen und Anwohner sollen zuhause bleiben, Ortskundige den Bereich weiträumig umfahren.