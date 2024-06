Selbstverständlich. Gleich zu Beginn meiner Amtszeit haben wir die Stadtratssitzungen in unser Kulturhaus verlegt. Dadurch sind sie viel sichtbarer und deutlich präsenter. Es kommen viel mehr Nieskyer als vorher. Ich persönlich spreche regelmäßig mit Bürgerinnen und Bürgern auf dem Wochenmarkt oder in kleinen Läden in der Stadt. Wie es in Kleinstädten so ist, man wird erkannt und angesprochen. Unter zwei Stunden komme ich aus keinem Laden heraus, sicher ist das eine oder andere Gespräch dann auch geführt.