An zehn Stationen müssen die jungen Leute ihr Können unter Beweis stellen. Dabei geht es nicht nur um praktische Erste Hilfe, sondern unter anderem auch um Geschicklichkeit, die Grundsätze des DRK, Streitschlichtung und ein bisschen Theorie. Dazu komme das Gemeinschaftserlebnis, sagt Susann Herrmann vom DRK-Kreisverband Löbau. DRK sei nicht nur Erste Hilfe: "Gerade im Bereich der Jugendarbeit ist es so viel mehr. Wir wollen die Jugendlichen bestärken, sich selber in der Gemeinschaft zu entwickeln, zum Beispiel Gruppenleiter werden." Aber es gehe auch um fachliche Weiterbildung im Katastrophenschutz, in der Wasser- oder Bergwacht. Im Kindes- und Jugendalter werde dafür der Grundstein gelegt.

Das Interesse bei den Kindern und Jugendlichen dafür ist da, sagt Marcel Gröninger, Landesleiter beim Jugendrotkreuz. Dort gebe es nicht so große Nachwuchssorgen. Anders sehe es bei den Gruppenleitern aus, also bei denen, die 16 Jahre und älter seien. Vor allem im ländlichen Raum würden sie fehlen: "Die Jugendlichen ziehen zur Ausbildung oder zum Studium in die große Stadt. Deswegen scheitert es eher an den jungen Menschen, die sich bereiterklären, die Gruppen zu leiten."



Aber es gibt trotzdem viele, die bleiben, so wie Hanna. Die 20-Jährige ist Kreisjugendleiterin im Landkreis Görlitz. Sie hat ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht und vergangenes Jahr eine Ausbildung zur Krankenschwester abgeschlossen. Seit September arbeitet sie in der Notaufnahme in einem Görlitzer Krankenhaus.