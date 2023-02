Der Landkreis Görlitz sucht für die Entnahme des sogenannten Problemwolfs in Krappe bei Löbau einen Schützen. Bislang konnte in der Oberlausitz kein Jäger dafür gefunden werden, so Landrat Stephan Meyer. Deshalb habe er um Amtshilfe beim Sachsenforst gebeten. Er gehe davon aus, dass es in den kommenden Wochen eine Lösung geben werden.