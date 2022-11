Trotz Herdenschutz Vermehrt Wolfsrisse im Raum Löbau

Hauptinhalt

Wölfe breiten sich in Sachsen seit Jahren immer weiter aus. Und häufiger greifen die Raubtiere auch Weidetiere an, besonders im Spätsommer und Herbst. In diesem Jahr ist besonders der Raum Löbau betroffen. Die Fachstelle Wolf rät Tierhaltern zur Vorsorge.