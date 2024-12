Das Kraftwerk Boxberg in der Oberlausitz ist Sonnabendmorgen nach einem Brand teilweise heruntergefahren worden. Nach Angaben des Betreibers Leag war das Feuer kurz nach Mitternacht ausgebrochen. Betroffen war demnach eine Bandanlage, die das Werk mit Braunkohle von den Lagerflächen versorgt.

In der Folge wurden zwei Blöcke des Kraftwerks mit einer Leistung von knapp 1.600 Megawatt abgeschaltet. Die Feuerwehr konnte den Brand bis zum Vormittag löschen. Fünf Feuerwehrleute wurden dabei leicht verletzt. Die Fernwärmeversorgung von Weißwasser und Boxberg bleibe weiter gewährleistet, teilte die Leag mit. Sie laufe über die Blöcke N und P, die nicht vom Brand betroffen seien.



Aktuell werde das Ausmaß des Schadens ermittelt. Ziel sei, die Anlagen so schnell wie möglich zu reparieren und wieder in Betrieb zu nehmen. Zur möglichen Brandursache könne noch nichts gesagt werden.