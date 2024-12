Mit einem lauten Knall hat sich der Kraftwerkbetreiber und Energieversorger Leag Platz für die Zukunft geschafft. Wie das Unternehmen mitteilte, wurden am Freitag drei markante Kühltürme in Boxberg in der Oberlausitz gesprengt. An ihrer Stelle sollen Stromspeicher aufgestellt werden. Die Energiespeicher, darunter ein geplanter Speicher mit 1.000 Megawatt Kapazität, werden demnach für eine Gigawattfactory benötigt. Die Anlage soll 2029 in Betrieb gehen und bundesweit zum größten Zentrum für erneuerbare Energien werden.