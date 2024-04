Am Kraftwerk Boxberg in der Oberlausitz wird derzeit der Abriss von vier alten Kühltürmen vorbereitet. Das ist der erste Schritt zur Vorbereitung des Baufelds für das neue Kraftwerk am selben Standort, sagte der Projektleiter des Energieversorgers Leag, Christian Bether, am Mittwoch. Im Mai sollen die Abrissarbeiten sowie Sprengungen starten.