79-jähriger Rentner misshandelt und getötet

Die Staatsanwaltschaft warf dem Berufsfeuerwehrmann aus Schleife vor, einen 79-jährigen Rentner im September vorigen Jahres misshandelt und getötet zu haben. Demnach soll es zwischen den beiden Männern eine Auseinandersetzung über den Verkauf des Wohnhauses an den Beschuldigten gegeben haben. Dieser soll nach der Tat versucht haben, Feuer in dem Gebäude zu legen, um Spuren zu verwischen. Das Opfer wurde erst vier Tage nach der Tat gefunden. Der Angeklagte war im November vergangenen Jahres festgenommen worden und saß seitdem in Untersuchungshaft.

Psychologisches Gespräch am Vortag

Ihm sei in den vergangenen zehn, 15 Jahren am Landgericht kein ähnlich tragischer Fall bekannt, so Oberstaatsanwalt Matthieu. Es habe einmal einen Suizidversuch wegen eines Bagatelldeliktes gegeben.

Das psychologische Gespräch, das üblicherweise am Vortag von Prozessbeginn angeboten werde, habe der Angeklagte wahrgenommen. Es sei unauffällig verlaufen. Auch in der Haftzeit habe es keine Auffälligkeiten gegeben, so Matthieu.