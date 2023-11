Nach dem gewaltsamen Tod eines 79-Jährigen in Görlitz hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag gemeinsam mitteilten, wurde Haftbefehl gegen einen 29 Jahre alter Bekannten des Toten erlassen. Er befinde sich in Untersuchungshaft. Ihm werde Mord vorgeworfen. Der Tatverdächtige schweigt den Angaben zufolge bislang zu dem Vorwurf. Das Tatmotiv werde weiter ermittelt.