Matthias Ryndak öffnet die Tür eines schlichten DDR-Bungalows: "Willkommen im Paradies." In dem Häuschen hier in Schöpstal bei Görlitz befinden sich seine Werkstatt, sein Büro und sein Studio. "Es ist für mich das Paradies, weil ich hier alles ausleben kann, was der Schöpfer mir mitgegeben hat", sagt er.