Zwei Jugendliche haben in einem Einkaufscenter in Weißwasser eine Silvesterrakete abgefeuert. Wie die Polizei mitteilte, kam niemand zu Schaden. Die 15 und 16 Jahre alten Jungen müssen nun mit Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten rechnen.

Silvesterfeuerwerk darf in Deutschland nur am 31. Dezember und 1. Januar ohne Erlaubnis oder Ausnahmegenehmigung abgefeuert werden. Im Fall der in Weißwasser verwendeten Rakete hätten die Personen zudem mindestens 18 Jahre alt sein müssen.



Die Polizei hat in diesem Zusammenhang noch einmal darauf hingewiesen, dass einen fehlerhafter Umgang mit Feuerwerk zu Personen- und Sachschäden führen kann.