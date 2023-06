In der Vergangenheit hatten sich in der Talsperre wegen der schlechten Wasserqualität immer wieder Blaualgen ausgebreitet. Nach der Sanierung soll das Wasser wieder sauberer sein und mit weniger Algenwachstum. Die Bauarbeiten beginnen Ende 2023. Nach drei Jahren, Ende 2026, soll alles abgeschlossen sein. Die Sanierung wird mit 20 Millionen Euro aus dem "Strukturentwicklungsfonds sächsische Braunkohleregionen" gezahlt.

Die Talsperre Quitzdorf war von 1965 bis 1972 gebaut worden, um Landwirtschaft und Kohlekraftwerke mit Brauchwasser zu versorgen. Aus ihr floss zum Beispiel das Kühlwasser fürs Kraftwerk Boxberg. In den vergangenen 20 Jahren wurde sie zunehmend für Hochwasserschutz, als Speicher für Niedrigwasserzeiten, Naturschutz und zur Naherholung genutzt. Gemessen an der Wasserfläche von etwa 730 Hektar gilt die Talsperre Quitzdorfals die größte Talsperre Sachsens. Allerdings ist sie im Schnitt nur zwei bis drei Meter tief. Die Sperre staut den Schwarzen Schöps an.