Beton bereitete Sorgen

Überrascht wurden Mehlhorn und das Bauteam außerdem von der Qualität des Betons. "Die Betonaußenflächen, die ja Anfang der 70er Jahre mit einer Holzschalung hergestellt waren, erfüllten nicht die Ebenheitsanforderung, die wir erwartet haben. Da waren ziemliche Abweichungen an der horizontalen und vertikalen Fläche", sagt Mehlhorn.

Im trockenen Beton, sonst von Wasser umspült, sind deutlich die Abdrücke der Holzschalung zu erkennen. Ein Problem, wenn man millimetergenau arbeiten muss, erklärt Polier Bernd Winkelmann: "Diese Stauhaltekonstruktion sollte ja möglichst dicht sein, um Wasser wieder anstauen zu können. Es war nicht einfach das hinzubekommen, weil das extrem uneben ist."

Dabei müssen die Arbeiter millimetergenau arbeiten. Aber mit ein bisschen Tüfteln, Geschick und Umdenken bekamen die Arbeiter auch dieses Problem in den Griff.

Die alten Betonsäulen mussten ebenfalls saniert werden. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Riesige Fläche wird entschlammt

Die Vorbereitungen für den zweiten Bauabschnitt laufen bereits: Bis zum Jahresende sollen auf einer Fläche von sieben Hektar 50.000 Kubikmeter Sediment aus der Stauwurzel entfernt werden. Damit kann der Fluss Weida wieder ungehindert Wasser in die Vorsperre spülen. Die entnommenen Sedimente werden in einem Bogen am Ufer aufgeschüttet. "Außerdem errichten wir in der Vorsperre eine Grundschwelle, also einen überströmbaren unterirdischen Damm, der diese Sedimentationsfläche begrenzen soll", erklärt Mehlhorn.

Ein Bagger wühlt sich bereits durchs angetrocknete Sediment. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Trocken gelegte Talsperre nicht betreten

Derzeit bereiten Bagger und Raupen dafür das Baufeld in der trocken gelegten Vorsperre vor. Wer ans Ende der Riedelmühle in Richtung Läwitz blickt, könnte glauben, dort graben Spielzeuge im Schlick, so klein wirken die Baufahrzeuge. Hinlaufen sollte man aber nicht über die vermeintlich trockene Ebene: "Ich würde dort nicht langgehen. Man sieht nicht, wie feucht der Untergrund ist, und könnte einsinken", erklärt Polier Winkelmann. Für die Autofahrer hat Planer Mehlhorn eine gute Nachricht: Bis Mitte Juli werde die Baustellenampel abgebaut.

Neue Durchlass soll 80 Jahre halten