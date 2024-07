In drei Wochen fällt die Entscheidung darüber, ob der Stammsitz der Herrnhuter Brüdergemeine als Weltkulturerbe anerkannt wird. Das teilte die deutsche Unesco-Kommission am Montag mit. Demnach wird das Unesco-Welterbekomitee auf seiner Tagung im indischen Neu-Delhi vom 26. bis 29. Juli über insgesamt 28 Anträge auf Aufnahme in die Welterbelisten abstimmen.

Der Gründungsort der Brüdergemeine in der Oberlausitz ist Teil einer transnationalen Bewerbung. Er soll zusammen mit den Herrnhuter Siedlungen in Nordirland und in den USA auf die Kulturerbeliste kommen - als Ergänzung zum dänischen Christiansfeld. Diese Siedlung der Herrnhuter Brüdergemeine wurde bereits 2015 als Welterbe anerkannt. Künftig würde der Titel dann grenzübergreifend auch für den Stammsitz in Sachsen sowie für das nordirische Gracehill und Bethlehem im US-Bundesstaat Pennsylvania gelten. International ist die Herrnhuter Brüdergemeine unter dem Namen "Moravian Church" bekannt. Der Freikirche gehören weltweit rund 1,1 Millionen Mitglieder an, mehr als 80 Prozent davon in Afrika.